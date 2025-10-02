Omicidio Minguzzi Rosanna madre coraggio | Sì Pier Paolo meritava questa giustizia terrena

Ferrara, 2 ottobre 2025 – “Pier Paolo meritava una giustizia terrena e ora, con questa sentenza, posso dire che una giustizia esiste.”. Rosanna Liverani, 92 anni, ha la voce rotta dalla commozione. Quella parola, “ergastolo”, pronunciata l’altro pomeriggio dal presidente dell’Assise d’Appello Domenico Stigliano nei confronti di due dei tre imputati dell’omicidio del figlio, Pier Paolo Minguzzi, la aspettava da tanto, troppo tempo. L’assassinio del militare di leva. Svolta dopo 38 anni e tre assoluzioni. Ergastolo a due ex carabinieri “Trentotto anni. Da quella maledetta notte tra il 20 e 21 aprile 1987 quando lo rapirono e lo uccisero”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Minguzzi, Rosanna, madre coraggio: “Sì, Pier Paolo meritava questa giustizia terrena

