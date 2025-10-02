Omicidio in famiglia e messaggio sospetto | scatta la psicosi attentato all' Oktoberfest

Martin Pogatschar è un artigiano tedesco fiero del suo lavoro. Uno come tanti, un 57enne che si presenta come tuttofare sia per la casa sia per il giardino sul sito della sua impresa, la Allroundmax di Starnberg in Baviera, dove in una foto ha un trapano in una mano e un calibro a corsoio nell'altra. Un simbolo di precisione estrema nel mestiere, che Pogatschar (nella foto) solleva all'altezza dell'occhio destro quasi a prendere la mira prima di sparare. Una metafora che sarebbe rimasta tale, se l'artigiano non avesse fatto fuoco contro suo padre uccidendolo, sua madre e sua figlia ferendole prima di rivolgere l'arma contro se stesso suicidandosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio in famiglia e messaggio sospetto: scatta la psicosi attentato all'Oktoberfest

In questa notizia si parla di: omicidio - famiglia

DJ Godzi morto a Ibiza: famiglia denuncia omicidio volontario

Omicidio Serena Mollicone, il 22 ottobre il processo d’appello bis per la famiglia Mottola

Sara Campanella e l’audio registrato durante l’omicidio, l’avvocato della famiglia: “Inaudita crudeltà”

La strage della famiglia Ocone. Il fratello Mario a Pozzilli per stare accanto ad Antonia: "Spero che si riprenderà" Di seguito l'intervista e il servizio di @antonellodilella https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2025/10/ocone-omicidio-il-fratello-mario-a-pozzil - facebook.com Vai su Facebook

DUPLICE OMICIDIO FIDANZATI POLICORO, LEGALE FAMIGLIA ORIOLI PRESENTA ULTERIORE INTEGRAZIONE ALL’ISTANZA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI - X Vai su X

Omicidio in famiglia e messaggio sospetto: scatta la psicosi attentato all'Oktoberfest - Nel suo zaino esplosivo e minacce ma il movente è l'eredità ... Riporta msn.com

Omicidio Cinzia Pinna, cosa è successo: il party con droga e alcol, il “buco” di 5 ore e l’ipotesi dello stupro - Omicidio Cinzia Pinna: tra feste, alcol e sospetti di violenza, emergono dettagli inquietanti sul ruolo di Emanuele Ragnedda e le indagini. Secondo blitzquotidiano.it