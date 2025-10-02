Omicidio Cinzia Pinna il padre di Ragnedda | Come se fosse morta mia figlia ma devo parlare con lui
Secondo l'autopsia, Cinzia Pinna uccisa con due colpi di pistola al volto. Intanto le indagini sul delitto si concentrato sulla possibile presenza di complici di Emanuele Ragnedda. Il padre del reo confesso: "Io lo condanno, ma lui dice di essere un sopravvissuto e io devo ascoltarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Cinzia, perdonami per non averti salvata, mio figlio mentita l'infermo" Le parole di Nicolina Giagheddu, che ha deciso di non andre a trovare in carcere il figlio Emanuele Ragnedda, il 41enne reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna
Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo
Omicidio Cinzia Pinna, il padre di Ragnedda: "Come se fosse morta mia figlia ma devo parlare con lui" - Intanto le indagini sul delitto si concentrato sulla possibile presenza di complici di Emanuele Ragnedda.
Il padre di Ragnedda: «Condanno mio figlio, ma lo devo ascoltare. Cinzia ce l'ho nel cuore, per me è morta mia figlia» - C'era anche Mario Ragnedda a Palau, mentre era in corso il sopralluogo degli inquirenti nella villa dell'imprenditore reo confesso.