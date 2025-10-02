Omicidio Cinzia Pinna il padre di Ragnedda | Come se fosse morta mia figlia ma devo parlare con lui

Fanpage.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'autopsia, Cinzia Pinna uccisa con due colpi di pistola al volto. Intanto le indagini sul delitto si concentrato sulla possibile presenza di complici di Emanuele Ragnedda. Il padre del reo confesso: "Io lo condanno, ma lui dice di essere un sopravvissuto e io devo ascoltarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - cinzia

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio

La scomparsa di Cinzia Pinna in Gallura: si indaga per omicidio, 2 sospettati

Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

omicidio cinzia pinna padreOmicidio Cinzia Pinna, il padre di Ragnedda: “Come se fosse morta mia figlia ma devo parlare con lui” - Intanto le indagini sul delitto si concentrato sulla possibile presenza di complici di Emanuele Ragnedda. fanpage.it scrive

omicidio cinzia pinna padreIl padre di Ragnedda: «Condanno mio figlio, ma lo devo ascoltare. Cinzia ce l’ho nel cuore, per me è morta mia figlia» - C’era anche Mario Ragnedda a Palau, mentre era in corso il sopralluogo degli inquirenti nella villa dell’imprenditore reo confesso. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cinzia Pinna Padre