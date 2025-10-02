Omaggio a Pavarotti Parata di stelle sul palco dell’Arena | Una serata di vita

È arrivato pure il diluvio. Come in quella mitica serata del luglio 1991 ad Hyde Park a Londra, quando ad applaudire Luciano c’erano anche il principe Carlo e la principessa Diana che inzuppati come pulcini rimasero ad ascoltarlo incantati fino all’ultima nota. Luciano abbracciava tutti, e tutti si lasciavano abbracciare da Luciano, anche sotto la pioggia: è avvenuto anche l’altra sera all’ Arena di Verona, scintillante di stelle per " Pavarotti 90 ", l’evento che ha riunito le più grandi voci della lirica con i big della musica pop, nel ricordo del tenorissimo a 90 anni dalla sua nascita. Lo show (condotto da Michelle Hunziker, davanti a diecimila spettatori) ha saputo ricreare gli stessi ‘ponti’ che big Luciano aveva creato, facendo dialogare generi e generazioni diverse, la tradizione dell’opera e le nuove sonorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

