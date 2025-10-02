Oltre un etto di marijuana dietro il mattone sul tetto

Trentotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricco “bottino” quello intercettato dai carabinieri di Tirolo in un condominio alla periferia di Merano, solitamente frequentato da spacciatori e gente con precedenti, come informano gli stessi militari. Durante un sopralluogo sul tetto, dietro a un mattone, è stato trovato un involucro con 150. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - etto

Fermato con oltre un etto di hashish e marijuana nello zaino, aggredisce i carabinieri insieme al fratello

Cani antidroga in Porto vecchio: mezzo etto di hashish sequestrato, denunciate oltre 20 persone

A casa oltre mezz'etto di cocaina, arrestato

Seduto al bar con un etto di marijuana, arrestato a Milano - In una borsa aveva oltre un etto di marijuana, suddiviso in 41 involucri, due grammi di cocaina e più di 200 euro in contanti. Scrive ansa.it

Sequestrati al porto di Civitavecchia oltre 80 chili di marijuana nascosti tra abiti da sposa e medicinali - L’attenzione dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ... Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre Etto Marijuana Dietro