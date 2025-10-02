’Oltre la fragilità c’è la prospezione’ Un Festival per capire i cambiamenti

LUCCA La quarta edizione di “ Pianeta Terra Festival ”, apre oggi alle 16.30 con la fase inaugurale nella chiesa di San Francesco, alla presenza degli organizzatori e delle autorità regionali e locali. Un cartellone di eventi interessanti da oggi fino a domenica, per un appuntamento ideato da Editori Laterza e promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – con Sofidel main sponsor della manifestazione – in grado di portare all’attenzione la questione del cambiamento climatico, vista da una moltitudine di aspetti. La multidisciplinarità degli ambiti che saranno esplorati in questi quattro giorni, dimostra che il nostro Pianeta ha bisogno di una corresponsabilità di azioni, una sorta di presa in carico di più attori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

