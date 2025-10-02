Oltre 7mila persone per le strade del centro per la manifestazione pro Flotilla | bloccata la circonvallazione

Bergamo. Migliaia di persone sono scese in strada nel tardo pomeriggio di giovedì 2 ottobre a Bergamo per manifestare la propria vicinanza al popolo palestinese e alla Global Sumud Flotilla, dopo il blocco avvenuto nella prima mattina di oggi in acque internazionali, con il sequestro di 22 cittadini italiani, tra i quali anche il bergamasco Dario Crippa. Il primo corteo è partito da Piazza Matteotti e si è spostato verso Porta Nuova (da dove è partito un altro gruppo di persone) per poi proseguire in direzione di viale Papa Giovanni XXIII. Tra i manifestanti anche centinaia di giovani. Il primo punto di ritrovo è stato fissato alla Malpensata: da lì verso la circonvallazione, dove è stato portato blocco del traffico sulla circonvallazione, all’altezza della rotonda di Campagnola. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

