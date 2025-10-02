Oltre 470 pratiche in 8 mesi | gettito da due milioni

Quasi cinquecento pratiche per un gettito complessivo che sfiora i 2 milioni di euro. Sono i numeri dell’attività dell’ufficio edilizia del Comune per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 agosto, con sommo gaudio per il bilancio dell’ente. Numeri alla mano, le risorse entrate in questi primi otto mesi del 2025 sono pari ad oltre 1,8 milioni per un totale di più di 470 pratiche rilasciate a cittadini, professionisti e imprese. "È il frutto dell’impegno puntuale e costante di tutto il personale, che ringrazio a nome dell’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore a urbanistica ed edilizia Ermanno Sorbo (nella foto) – nel coniugare il rispetto delle normative e l’attenzione verso la tutela del nostro patrimonio paesaggistico con tempestività ed efficacia di risposta alle istanze presentate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

