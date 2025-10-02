Olly il moto perpetuo da hit parade | Irrequieto ma uomo di valori
Ci sono voluti 21 anni per convincere la città di Genova a riaprire i cancelli dello Stadio “Luigi Ferraris” alla musica. Ma davanti alle imprese in hit-parade di Olly difficile continuare a dire no. Così, nell’attesa delle tre notti di festa all’ombra della Lanterna, l’eroe dell’ultimo Festival di Sanremo per non perdere la tensione del palco si regala un altro tour nei palazzetti dello sport che lo vede in scena al Forum di Assago il 10 ottobre, con replica a grande richiesta il 20 marzo 2026. Questo complice pure la ripubblicazione del secondo album “Tutta la vita”, trasformato per l’occasione in “Tutta vita (sempre)” con l’aggiunta di cinque inediti e quel “Balorda nostalgia” che l’ha portato sul gradino più alto dell’Ariston. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Hit parade, Olly in vetta alla classifica con Tutta vita - Il giovane Olly, al debutto, vola direttamente in vetta alla classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana con Tutta vita, secondo lavoro discografico del cantautore. Da ansa.it
Hit parade, Olly sempre primo, irrompe Sick Luke - Olly si conferma non solo in vetta anche questa settimana alla top ten Fimi/Niq degli album più venduti (rilasciata in ritardo per problemi tecnici) con Tutta Vita, da ben 46 ... Segnala giornaletrentino.it