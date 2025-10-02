Olive taggiasche e carne salada | la nuova coppia Igp più esplosiva d’Italia

Il patrimonio enogastronomico italiano si arricchisce di due nuovi riconoscimenti europei che celebrano la tradizione e la qualità dei prodotti del territorio. Le olive taggiasche della Liguria e la carne salada del Trentino hanno ottenuto la denominazione Igp, Indicazione Geografica Protetta, entrando così nel prestigioso elenco dei prodotti tutelati dall’Unione Europea. Questo importante traguardo rappresenta molto più di un semplice marchio: si tratta di un riconoscimento ufficiale che certifica il legame indissolubile tra questi prodotti e i loro territori di origine, garantendo ai consumatori autenticità, qualità e tracciabilità. 🔗 Leggi su Cultweb.it

