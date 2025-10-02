Olimpia Milano | rimonta strozzata a Belgrado
Belgrado - Non riesce la seconda impresa nel giro di 48 ore, ma l’Olimpia ci va davvero vicino. I biancorossi escono sconfitti dal campo del Partizan per 80-78 patendo oltremodo un primo tempo da incubo. Dopo il -20, Milano, se non altro dimostra di avere la scorza per provare a recuperare nella bolgia, pur non riuscendo a completare l’opera di un soffio. Non bastano i 21 punti in 24’ di Shields, che spaventa nel finale rimanendo fuori per un problema muscolare, mentre Guduric ha già la squadra in mano con 8 assist e personalità da vendere (12 punti) e trascinando la squadra di forza dal -20 al -2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: olimpia - milano
Olimpia Milano senza freni, dal Bayern Monaco arriva il centro Devin Booker
Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento
Eurolega 2025/2026: il calendario di Virtus Bologna e Olimpia Milano
Buon compleanno a Matteo Acquati, medico dell'Olimpia Milano! ? Happy Birthday Doc! #insieme #HappyBirthday #ForzaOlimpia - X Vai su X
Grande prova di carattere per l’Olimpia Milano, che espugna il campo della Stella Rossa Belgrado con una prestazione solida e convincente. Vincere in Serbia non è mai semplice, ma i biancorossi iniziano al meglio anche la stagione europea dopo il trionfo i - facebook.com Vai su Facebook
Olimpia Milano: rimonta strozzata a Belgrado - Shields miglior realizzatore con 21 punti, Guduric già capobranco ... Lo riporta sport.quotidiano.net
L’Olimpia è infinita. Milano di rincorsa. Virtus ko all’overtime - Una vittoria in rimonta, sudando, combattendo, riuscendo a venire fuori proprio nel finale. Riporta ilgiorno.it