Belgrado - Non riesce la seconda impresa nel giro di 48 ore, ma l’Olimpia ci va davvero vicino. I biancorossi escono sconfitti dal campo del Partizan per 80-78 patendo oltremodo un primo tempo da incubo. Dopo il -20, Milano, se non altro dimostra di avere la scorza per provare a recuperare nella bolgia, pur non riuscendo a completare l’opera di un soffio. Non bastano i 21 punti in 24’ di Shields, che spaventa nel finale rimanendo fuori per un problema muscolare, mentre Guduric ha già la squadra in mano con 8 assist e personalità da vendere (12 punti) e trascinando la squadra di forza dal -20 al -2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: rimonta strozzata a Belgrado