Oktoberfest Messinese Festival degli Aquiloni e sagre | cosa fare nel weekend
Parola d'ordine di questo primo fine settimana di ottobre? Sicuramente il gusto con tante manifestazioni culinarie ma non mancheranno, spettacoli, musica e tanto altro. Vediamo insieme le iniziative più interessanti con la guida agli eventi clou del fine settimana. Si parte con l'Oktoberfest. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: oktoberfest - messinese
L'Oktoberfest Messinese arriva a Villa Dante: tre giornate all'insegna di street food, sport e spettacolo
BIRRA, MUSICA E SAPORI: TORNA L’OKTOBERFEST MESSINESE! Dal 3 al 5 ottobre Villa Dante diventa il cuore pulsante della festa: 15 casette food, birre selezionate, street food, musica dal vivo, spettacoli per bambini e tornei sportivi. Tre giorni di gust - facebook.com Vai su Facebook
Festival degli Aquiloni di Capo Peloro 2025: dal 3 al 5 ottobre una settima edizione internazionale - Arriva a Messina la settima edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro dal 3 al 5 ottobre 2025 che quest'anno è internazionale. Scrive normanno.com
”Oktoberfest Messinese”, dal 3 ottobre al via l’evento a Villa Dante - Dal 3 al 5 ottobre Villa Dante ospiterà l’Oktoberfest Messinese in un villaggio dedicato al gusto, alla musica e allo sport. Riporta letteraemme.it