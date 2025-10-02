Oktoberfest Messinese Festival degli Aquiloni e sagre | cosa fare nel weekend

Messinatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parola d'ordine di questo primo fine settimana di ottobre? Sicuramente il gusto con tante manifestazioni culinarie ma non mancheranno, spettacoli, musica e tanto altro. Vediamo insieme le iniziative più interessanti con la guida agli eventi clou del fine settimana. Si parte con l'Oktoberfest. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

L'Oktoberfest Messinese arriva a Villa Dante: tre giornate all'insegna di street food, sport e spettacolo

oktoberfest messinese festival aquiloniFestival degli Aquiloni di Capo Peloro 2025: dal 3 al 5 ottobre una settima edizione internazionale - Arriva a Messina la settima edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro dal 3 al 5 ottobre 2025 che quest'anno è internazionale. Scrive normanno.com

oktoberfest messinese festival aquiloni”Oktoberfest Messinese”, dal 3 ottobre al via l’evento a Villa Dante - Dal 3 al 5 ottobre Villa Dante ospiterà l’Oktoberfest Messinese in un villaggio dedicato al gusto, alla musica e allo sport. Riporta letteraemme.it

