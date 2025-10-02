Oktoberfest bovese con birra gusto e divertimento
La prima serata del Delia Festival, un nuovo grande progetto promosso dal Comitato Giovani Bova Marina, prenderà vita con la terza edizione dell'Oktoberfest bovese. Il festival accompagnerà il paese durante tutto l’anno e verrà raccontato passo dopo passo attraverso i vari eventi. Appuntamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Conto alla rovescia finito: oggi, davanti al Municipio, è partita la parata inaugurale dell’8ª edizione di Oktoberfest Cuneo, un festoso corteo aperto dalla neonata mascotte «Luppolo» e dalla resident band Kuni Kumpel, seguiti dagli sbandieratori Gruppo Le Nuv - facebook.com Vai su Facebook
10 luoghi imperdibili dove bere birra a Monaco, la città dell’Oktoberfest - Dal 20 settembre al 5 ottobre la capitale bavarese offre boccali per tutti i gusti e suggestive birrerie dove assaporarli: dai pub storici ai bar di nuova generazione, ecco i migliori dieci. Scrive nationalgeographic.it