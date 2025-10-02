Ok delle Camere al piano Usa su Gaza Sì al riconoscimento condizionato della Palestina Ma Meloni ' infiamma' il centrosinistra

2 ott 2025

I toni sono duri, aspri. E non mancano le accuse reciproche, anche pesanti. Ma, fatta eccezione per un breve momento in cui la tensione sale nell’emiciclo durante il dibattito sulle comunicazioni del ministro degli Esteri Tajani, per il resto della lunga mattinata l’Aula non si trasforma in un ring, come spesso avvenuto negli ultimi mesi. E, anzi, sembra fare da palcoscenico a una sorta di 'tregua',. 🔗 Leggi su Feedpress.me

