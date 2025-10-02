Ok della Camera al riconoscimento condizionato della Palestina

La Camera ha approvato con 175 voti a favore, 7 astenuti e 108 contrari la prima risoluzione (più corposa) presentata dalla maggioranza su Gaza, che oltre al sostegno al piano Usa prevede di "attivarsi per riconoscere lo Stato palestinese a condizione che Hamas liberi tutti gli ostaggi e rinunci. 🔗 Leggi su Today.it

Il riconoscimento della Palestina al question time della Camera. Il governo: «Prematuro». Schlein: «Voltate le spalle ai palestinesi»

Palestina, Camera apre al riconoscimento ma con condizioni: sì solo se Hamas libera gli ostaggi

Dopo settimane di scontri verbali tra maggioranza e opposizione, in Aula e fuori, domani Camera e Senato voteranno la risoluzione sul riconoscimento della Palestina. Un riconoscimento subordinato a due condizioni: la liberazione degli ostaggi israeliani

In meno di 48h: aperture al riconoscimento della Palestina; copertura mediatica delle violazioni israeliane del diritto internazionale contro le Flottilla; navi da guerra italiane a garantirne la sicurezza; parlamentari"occupano"la Camera.

Flotilla intercettata, Israele: "Saranno espulsi". Ok Camera a riconoscimento condizionato Palestina - Ok dell'Aula della Camera al riconoscimento condizionato della Palestina L'Aula della Camera ha approvato con175 voti a favore, 7 astenuti e 108 contrari la prima risoluzione (più corposa) presentata

Parlamento al voto su Gaza,maggioranza prepara uno (o 2) testi su piano Trump e condizioni Meloni per ok Palestina - Il riferimento al piano Trump di pace, alle due condizioni per il riconoscimento dello Stato di Palestina