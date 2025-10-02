Ok della Camera a testo maggioranza su piano pace Gaza con 182 sì 101 astenuti e nessun contrario – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Via libera della Camera alla risoluzione del centrodestra, e sottoscritta anche da Azione, sul piano Usa su Gaza. I voti a favore sono 182, 101 gli astenuti e nessun voto contrario. Si sono astenuti Pd, M5s e Avs, mentre Azione e Iv hanno votato a favore assieme alla maggioranza. Bocciata invece la risoluzione presentata da Pd-M5S-Avs sulle comunicazioni del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sui recenti sviluppi della situazione nella striscia di Gaza. I sì sono stati 108, i no 168 e gli astenuti 10. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
“Non più docente di sostegno, ma docente per l’inclusione”. Parte alla Camera l’esame della proposta di legge della Lega. Cosa è previsto. TESTO
#SanFrancesco. In Commissione 1a, in sede deliberante, approvato definitivamente all'unanimità ddl su istituzione festa nazionale, nel testo licenziato dalla Camera http://senato.it/show-doc?tipodoc=SommComm&leg=19&id=1475029&part=doc_dc-sedetit_i - X Vai su X
Il Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge dedicato alla prevenzione e al trattamento dell’obesità, confermando senza modifiche il testo già approvato dalla Camera. Con questo passaggio parlamentare, il provvedimento diventa ufficialmente l - facebook.com Vai su Facebook
