Da ieri è disponibile in Italia una nuova funzionalità di Instagram che sta sollevando serie preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza informatica. Si chiama Friend Map, e una volta attivata condivide la posizione geografica degli utenti con i propri amici sulla piattaforma. Nonostante le rassicurazioni di Adam Mosseri, capo di Instagram, che ha sottolineato come la funzione sia disattivata per impostazione predefinita e controllabile dall’utente, i ricercatori di cybersecurity avvertono: i rischi per la privacy e la sicurezza personale sono concreti e significativi. La Friend Map non si limita a registrare una singola posizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ogni tuo passo finisce su Instagram: la Friend Map è il nuovo incubo della privacy