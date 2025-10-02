Ogni tuo passo finisce su Instagram | la Friend Map è il nuovo incubo della privacy
Da ieri è disponibile in Italia una nuova funzionalità di Instagram che sta sollevando serie preoccupazioni tra gli esperti di sicurezza informatica. Si chiama Friend Map, e una volta attivata condivide la posizione geografica degli utenti con i propri amici sulla piattaforma. Nonostante le rassicurazioni di Adam Mosseri, capo di Instagram, che ha sottolineato come la funzione sia disattivata per impostazione predefinita e controllabile dall’utente, i ricercatori di cybersecurity avvertono: i rischi per la privacy e la sicurezza personale sono concreti e significativi. La Friend Map non si limita a registrare una singola posizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
