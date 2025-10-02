Oggi 2 ottobre festa dei Santi Angeli Custodi | vegliano e proteggono ciascuno con amore
Per proteggerci Dio ci ha messo accanto i Santi Angeli Custodi, uno per ciascuno. Loro vegliano su di noi, ci custodiscono con amore per tutta la nostra vita. Ciascuno di noi è protetto dai Santi Angeli Custodi, la cui memoria liturgica è oggi 2 ottobre. Come ricorda il Martirologio Romano, sono "chiamati in primo luogo.
