Oggi 2 ottobre festa dei Santi Angeli Custodi | vegliano e proteggono ciascuno con amore

Lalucedimaria.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Per proteggerci Dio ci ha messo accanto i Santi Angeli Custodi, uno per ciascuno. Loro vegliano su di noi, ci custodiscono con amore per tutta la nostra vita.  Ciascuno di noi è protetto dai Santi Angeli Custodi, la cui memoria liturgica è oggi 2 ottobre. Come ricorda il Martirologio Romano, sono “chiamati in primo luogo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

oggi 2 ottobre festa dei santi angeli custodi vegliano e proteggono ciascuno con amore

© Lalucedimaria.it - Oggi 2 ottobre, festa dei Santi Angeli Custodi: vegliano e proteggono ciascuno con amore

In questa notizia si parla di: oggi - ottobre

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 ottobre 2025

Programmi TV del pomeriggio di oggi | mercoledì 1 ottobre 2025

oggi 2 ottobre festaFesta dei nonni 2025, le frasi di auguri più belle ed emozionanti per il 2 ottobre - Oggi, giovedì 2 ottobre 2025, si celebra la Festa dei nonni: abbiamo raccolto alcune frasi, citazioni e aforismi da dedicare in questa giornata ... Segnala fanpage.it

oggi 2 ottobre festaSanti Angeli Custodi, 2 ottobre 2025/ Oggi si celebrano i nostri protettori ed è anche la Festa dei nonni - il 2 ottobre è la festa dei nostri Santi Angeli Custodi che coincide con la bella Festa dei Nonni: scopriamo il significato. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Oggi 2 Ottobre Festa