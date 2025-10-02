Ocie Elliott | Bungalow in arrivo il 24 ottobre

Il duo indie-folk Ocie Elliott torna con Bungalow: emozioni acustiche, armonie sognanti e un’unica data italiana il 2 dicembre a Milano. Acclamato duo indie-folk canadese, Ocie Elliott presenta ‘Bungalow’, il nuovo album in arrivo il 24 ottobre, il terzo sulla lunga distanza (a cui si aggiungono 7 ep e numerosi singoli). Con una nomination ai Juno Award e con 1 miliardo di streaming ad oggi, Ocie Elliott conquista con uno stile intimo e personale, tra chitarre acustiche ed armonie sognanti. Sin dal loro esordio, nel 2017, Jon Middleton e Sierra Lundy hanno conquistato sempre più fan in ogni parte del mondo e i loro brano hanno fatto da colonna sonora a note serie tv tra cui Grey’s Anatomy e New Amsterdam, oltre a serie Netflix come Sweet Magnolias ed altre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

