Ocean film festival | il mare arriva a Sesto Fiorentino

Venerdì 17 ottobre alle 20 il Cinema Multisala Grotta si trasforma in un cinema sull’oceano. Ocean Film Festival World Tour Italia porta sul grande schermo storie di avventura, esplorazione e sport acquatici che emozionano e ispirano.7 corto e mediometraggi selezionati da tutto il mondo, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

ocean film festival mareOcean film festival world tour Italia - Torna in Italia la nona edizione dell’ OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR, pronto a incantare il pubblico con una selezione dei migliori film internazionali dedicati al mondo del mare. Riporta nuoto.com

Ocean Film Festival World Tour. Film: Goddess Film - La rassegna cinematografica dedicata all'Oceano e alle sue storie porta 7 film in 20 città italiane. Si legge su 4actionsport.it

