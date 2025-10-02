Occupazione universitaria la Lega Giovani | Occupanti risarciscano gli studenti
“Gli occupanti risarciscano gli studenti”: questo il messaggio della Lega Giovani Liguria, il movimento giovanile della Lega, riguardo l'occupazione del rettorato dell'università in via Balbi 5.Il movimento apprende “con rammarico che l’occupazione di Via Balbi 5 non accenna a placarsi. I disagi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: occupazione - universitaria
CONTINUA L'OCCUPAZIONE A PORTA DI MASSA PER LA PALESTINA! gli appuntamenti della giornata: Ore 12:30 assemblea pubblica all'università per continuare a costruire la mobilitazione Ore 16 partiamo insieme dall'università per raggiungere il corteo - facebook.com Vai su Facebook
Occupazione universitaria, la Lega Giovani: "Occupanti risarciscano gli studenti" - La Lega Giovani Liguria chiede "un’identificazione degli individui che si stanno rendendo partecipi di queste azioni deplorevoli" ... Riporta genovatoday.it
Università di Genova occupata per Gaza, Lega: “Gli attivisti risarciscano gli studenti” - In una nota diramata oggi alla stampa, la “Lega giovani Liguria” apprende “con rammarico che l’occupazione di Via Balbi 5 non accenna a placarsi”. msn.com scrive