Occupazione illegittima il Tar condanna il Comune di Spoleto | Restituire i terreni dove sorge la scuola Villa Redenta
Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha stabilito che il Comune di Spoleto ha occupato illegittimamente per decenni i terreni su cui è stata costruita la scuola primaria e dell'infanzia "Villa Redenta". Con l’accoglimento (in parte) del ricorso presentato dai proprietari degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: occupazione - illegittima
L'occupazione esclusiva del pianerottolo condominiale mediante ripostiglio privato è illegittima. https://condominioweb.com/loccupazione-esclusiva-del-pianerottolo-condominiale-mediante-ripostiglio-e-illegittima-prevale-la-funzione-comune-delle-scale.2321 - X Vai su X
Eh già. Il "parcheggio" innanzi il Pala Dean Martin non è del Comune di Montesilvano ma viene utilizzato SINE TITULO da anni. E oggi il danno derivante DALL'OCCUPAZIONE illegittima da parte del Comune, sulla scorta della quantificazione operata dagli uf - facebook.com Vai su Facebook
Espropriazione illegittima: niente risarcimento se manca la prova della proprietà - Una cooperativa edilizia ha perso il diritto al risarcimento per espropriazione a causa dell’assenza di prove attuali sulla proprietà dei terreni, nonostante anni di contenziosi giudiziari. Scrive edilizia.com
Scuole Villa Redenta di Spoleto, Tar: «Restituire o comprare terreno». Rebus risarcimento - Per i giudici le aree sono state occupate più di 40 anni fa di fatto senza titolo a causa del mancato perfezionamento dell'esproprio. umbria24.it scrive