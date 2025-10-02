Occupazione illegittima il Tar condanna il Comune di Spoleto | Restituire i terreni dove sorge la scuola Villa Redenta

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha stabilito che il Comune di Spoleto ha occupato illegittimamente per decenni i terreni su cui è stata costruita la scuola primaria e dell'infanzia "Villa Redenta". Con l’accoglimento (in parte) del ricorso presentato dai proprietari degli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

