Occupazione del Minghetti Archiviati gli studenti che avevano ‘preso’ il liceo

Avevano occupato il liceo Minghetti, impedendo, oltre che ai compagni, anche al preside e al personale docente di entrare e provocando danni all'istituto. Sei mesi dopo, la posizione degli studenti che per quei fatti erano stati denunciati (una dozzina) è stata archiviata dal tribunale dei Minori. I ragazzi, per buona parte riconducibili ai collettivi Osa e Cambiare Rotta, erano stati denunciati all'indomani dell'occupazione, a marzo scorso, dal preside Roberto Gallingani. La contestazione nasceva, sulla carta, per protestare contro il riarmo europeo, il Ddl sicurezza 1660, la riforma della scuola Valditara e "le complicità del nostro governo con la pulizia etnica in corso contro il popolo palestinese", come avevano spiegato gli studenti.

