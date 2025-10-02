Occupazione del Minghetti Archiviati gli studenti che avevano ‘preso’ il liceo
Avevano occupato il liceo Minghetti, impedendo, oltre che ai compagni, anche al preside e al personale docente di entrare e provocando danni all’istituto. Sei mesi dopo, la posizione degli studenti che per quei fatti erano stati denunciati (una dozzina) è stata archiviata dal tribunale dei Minori. I ragazzi, per buona parte riconducibili ai collettivi Osa e Cambiare Rotta, erano stati denunciati all’indomani dell’occupazione, a marzo scorso, dal preside Roberto Gallingani. La contestazione nasceva, sulla carta, per protestare contro il riarmo europeo, il Ddl sicurezza 1660, la riforma della scuola Valditara e "le complicità del nostro governo con la pulizia etnica in corso contro il popolo palestinese", come avevano spiegato gli studenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: occupazione - minghetti
Picchetto al liceo Minghetti di Bologna: “Blocchiamo tutto per Gaza” - La manifestazione si è diretto verso la sede del provveditorato dove hanno appeso striscione e ‘incatenato’ un ca ... Secondo msn.com