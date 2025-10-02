Occhiuto e Tridico in campo per la Calabria idee e progetti a confronto

AGI - Un confronto dai toni abbastanza pacati, con qualche scintilla, soprattutto sui temi della giustizia, in particolare sull'avviso di garanzia al presidente Occhiuto, e le posizioni completamente diverse su sanità, lavoro, Ponte sullo Stretto, reddito di dignità e reddito di merito. La campagna elettorale dei candidati volge al termine e, soprattutto nelle ultime settimane, non sono mancati gli appelli al voto in una regione che non brilla per affluenza ai seggi. Nelle ultime regionali, ottobre 2021, è stato registrato uno dei dati più bassi della storia, 44,37%. Roberto Occhiuto: dal fine vita a Gaza, tutti i temi . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Occhiuto e Tridico in campo per la Calabria, idee e progetti a confronto

In questa notizia si parla di: occhiuto - tridico

Regionali, dietrofront in Calabria, Pasquale Tridico è il candidato del centrosinistra contro Occhiuto

Occhiuto lascia la guida della sanità, destra nervosa dopo la scelta di Tridico

Regionali in Calabria, il sondaggio Emg/Masia: Occhiuto in netto vantaggio su Tridico

Il candidato del centrodestra e governatore dimissionario Roberto Occhiuto e il contendente del M5s, supportato dal ‘campo largo’ di centrosinistra, Pasquale Tridico presentano i loro programmi e le loro priorità in vista del voto di domenica 5 e lunedì 6 ottobr - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali #Calabria, segui in diretta streaming il confronto Occhiuto-Tridico - X Vai su X

Elezioni regionali Calabria, il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24 - Il candidato del centrodestra e governatore dimissionario Roberto Occhiuto e il contendente del M5s - tg24.sky.it scrive

Regionali Calabria, botta e risposta Occhiuto – Tridico sulla sanità: “fallimento della giunta regionale”. La replica: “noi fuori dal commissariamento” - In vista delle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre, è in corso un confronto su Sky tra Pasquale Tridico, candidato del campo progressista e Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra. Da strettoweb.com