Occhi spaccanti potrebbe diventare il brand di un marchio d’occhiali?

se “occhi spaccanti” diventasse un brand per un marchio d’occhiali? Dev’essere stata questa l’idea che è balenata nella testa di Gabriele Picco, scrittore bresciano di 51 anni, intenzionato a utilizzare il marchio “Occhi Spaccanti”, corredato da un disegno stilizzato, con l’obiettivo di farne un business (per vendere occhiali) Lo scorso 13 agosto Raoul Bova aveva depositato il marchio “Occhi Spaccanti”. “La nostra è una iniziativa che punta a bloccare la diffusione illecita del contenuto degli audio – aveva spiegato all’Ansa l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Bova -. Tutto l’incartamento è ora al vaglio dell’ufficio Brevetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Occhi spaccanti” potrebbe diventare il brand di un marchio d’occhiali?

In questa notizia si parla di: occhi - spaccanti

Raoul Bova e Martina Ceretti, parla la modella: la sua verità sugli "occhi spaccanti"

Raoul Bova e gli occhi "spaccanti", Mara Venier furiosa e gli altri gossip da leggere nel weekend

Gli AUDIO di Raoul Bova a Martina Ceretti: "Buongiorno essere speciale, dagli occhi spaccanti e dai baci meravigliosi, fammi fare il filosofico, sono nel letto, sa tutto di te"

Lite sul marchio “occhi spaccanti”: uno scrittore soffia il brand a Bova https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/lite_sul_marchio_occhi_spaccanti_uno_scrittore_soffia_il_brand_a_bova-424885048/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Ha fatto scalpore il servizio delle Iene, intitolato Occhi Spaccanti, in cui l'ex tentatrice di Temptation Island, Maika Randazzo mette alla prova politici e personaggi famosi, chiaramente impegnati o addirittura con moglie e figli, facendo loro delle avances Vai su Facebook

“Occhi spaccanti” conteso tra Raoul Bova e chi lo vorrebbe usare per un brand di occhiali: il logo e la disputa legale - "Occhi Spaccanti", la definizione usata in una chat WhatsApp da Raoul Bova con Martina Ceretti, è degenerata in un vero e proprio campo di battaglia ... Secondo fanpage.it

«Occhi spaccanti» diventa un brand di occhiali: lo scrittore bresciano che ha registrato il marchio e il logo - Due occhi stilizzati sormontati da sopracciglia marcate, sotto la scritta: «Occhi spaccanti». Lo riporta msn.com