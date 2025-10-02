Occhi spaccanti potrebbe diventare il brand di un marchio d’occhiali?

se “occhi spaccanti” diventasse un brand per un marchio d’occhiali? Dev’essere stata questa l’idea che è balenata nella testa di Gabriele Picco, scrittore bresciano di 51 anni, intenzionato a utilizzare il marchio “Occhi Spaccanti”, corredato da un disegno stilizzato, con l’obiettivo di farne un business (per vendere occhiali) Lo scorso 13 agosto Raoul Bova aveva depositato il marchio “Occhi Spaccanti”. “La nostra è una iniziativa che punta a bloccare la diffusione illecita del contenuto degli audio – aveva spiegato all’Ansa l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, legale di Bova -. Tutto l’incartamento è ora al vaglio dell’ufficio Brevetti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

