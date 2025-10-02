Occhi spaccanti potrebbe diventare il brand di un marchio d' occhiali Tutti i dettagli

E se “occhi spaccanti” diventasse un brand per un marchio d'occhiali? Dev'essere stata questa l'idea che è balenata nella testa di Gabriele Picco, scrittore bresciano di 51 anni, intenzionato a utilizzare il marchio “Occhi Spaccanti”, corredato da un disegno stilizzato, con l'obiettivo di farne. 🔗 Leggi su Today.it

Raoul Bova e Martina Ceretti, parla la modella: la sua verità sugli "occhi spaccanti"

Raoul Bova e gli occhi "spaccanti", Mara Venier furiosa e gli altri gossip da leggere nel weekend

Gli AUDIO di Raoul Bova a Martina Ceretti: "Buongiorno essere speciale, dagli occhi spaccanti e dai baci meravigliosi, fammi fare il filosofico, sono nel letto, sa tutto di te"

Lite sul marchio "occhi spaccanti": uno scrittore soffia il brand a Bova

Ha fatto scalpore il servizio delle Iene, intitolato Occhi Spaccanti, in cui l'ex tentatrice di Temptation Island, Maika Randazzo mette alla prova politici e personaggi famosi, chiaramente impegnati o addirittura con moglie e figli, facendo loro delle avances

"Occhi spaccanti" conteso tra Raoul Bova e chi lo vorrebbe usare per un brand di occhiali: il logo e la disputa legale - "Occhi Spaccanti", la definizione usata in una chat WhatsApp da Raoul Bova con Martina Ceretti, è degenerata in un vero e proprio campo di battaglia ...

«Occhi spaccanti» diventa un brand di occhiali: lo scrittore bresciano che ha registrato il marchio e il logo - Due occhi stilizzati sormontati da sopracciglia marcate, sotto la scritta: «Occhi spaccanti».