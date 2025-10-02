Occhi spaccanti diventa un brand di occhiali marchio e logo registrati dallo scrittore Gabriele Picco al via battaglia legale con Raoul Bova

Il logo del marchio registrato dal 51enne Picco ha due occhi stilizzati sormontati da sopracciglia marcate. Sotto compare la scritta "Occhi spaccanti" "Occhi spaccanti" diventa un brand di occhiali, lo scrittore bresciano Gabriele Picco ha registrato marchio e logo. La frase è quella pronunci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Occhi spaccanti" diventa un brand di occhiali, marchio e logo registrati dallo scrittore Gabriele Picco, al via battaglia legale con Raoul Bova

In questa notizia si parla di: occhi - spaccanti

Raoul Bova e Martina Ceretti, parla la modella: la sua verità sugli "occhi spaccanti"

Raoul Bova e gli occhi "spaccanti", Mara Venier furiosa e gli altri gossip da leggere nel weekend

Gli AUDIO di Raoul Bova a Martina Ceretti: "Buongiorno essere speciale, dagli occhi spaccanti e dai baci meravigliosi, fammi fare il filosofico, sono nel letto, sa tutto di te"

Ha fatto scalpore il servizio delle Iene, intitolato Occhi Spaccanti, in cui l'ex tentatrice di Temptation Island, Maika Randazzo mette alla prova politici e personaggi famosi, chiaramente impegnati o addirittura con moglie e figli, facendo loro delle avances - facebook.com Vai su Facebook

Lite sul marchio “occhi spaccanti”: uno scrittore soffia il brand a Bova - Gabriele Picco, bresciano di 51 anni, sarebbe intenzionato ad utilizzarlo per farne un business per vendere occhiali ... Lo riporta roma.repubblica.it

«Occhi spaccanti» diventa un brand di occhiali: lo scrittore bresciano che ha registrato il marchio e il logo - Gabriele Picco, 51 anni, ha depositato il marchio all'ufficio brevetti per la frase di Raoul Bova L'articolo «Occhi spaccanti» diventa un brand di occhiali: lo scrittore bresciano che ha registrato il ... Riporta msn.com