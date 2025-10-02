Occhi spaccanti diventa un brand di occhiali | lo scrittore bresciano che ha registrato il marchio e il logo

Due occhi stilizzati sormontati da sopracciglia marcate, sotto la scritta: «Occhi spaccanti». Un logo che è diventato anche un marchio registrato. La frase, che Raoul Bova aveva pronunciato via WhatsApp all’amante Martina Ceretti, non è più solo una battuta privata che ha fatto il giro di tutti i social ma è ora anche una battaglia commerciale e legale. Se da un lato l’attore romano aveva deciso ad agosto di tutelarsi registrando l’espressione all’Ufficio brevetti, insieme ai suoi legali Anna Maria Bernardini De Pace e David Leggi, per difendersi dalla diffusione incontrollata online, dall’altro c’è chi vuole trasformarla in business. 🔗 Leggi su Open.online