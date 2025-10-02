Occhi spaccanti di Raoul Bova diventa una linea di occhiali? Contenzioso sul marchio con lo scrittore Gabriele Picco La decisione all’Ufficio Marchi e Brevetti

Da tormentone virale a brand per una linea di occhiali. Nonostante ad inizio agosto i legali di Raoul Bova avessero registrato il marchio “occhi spaccanti” all’Ufficio Brevetti, l’attore dovrà ora vedersela con lo scrittore bresciano Gabriele Picco che a sua volta ha depositato la frase virale – quella che l’attore pronunciava nel messaggio vocale alla modella Martina Ceretti – con l’intenzione di utilizzarla per farla diventare una marca di occhiali. A rivelarlo è La Repubblica, secondo cui si potrebbe aprire un lungo contenzioso giudiziario e sarebbe l’ennesimo fronte aperto per Bova, proprio mentre proseguono le indagini sul ricatto di cui sarebbe stato vittima nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Occhi spaccanti” di Raoul Bova diventa una linea di occhiali? Contenzioso sul marchio con lo scrittore Gabriele Picco. La decisione all’Ufficio Marchi e Brevetti

