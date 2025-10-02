Occhi spaccanti conteso tra Raoul Bova e chi lo vorrebbe usare per un brand di occhiali | il logo e la disputa legale
"Occhi Spaccanti", la definizione usata in una chat WhatsApp da Raoul Bova con Martina Ceretti, è degenerata in un vero e proprio campo di battaglia legale e commerciale. Alla richiesta di registrazione marchio dell'attore si è infatti aggiunta quella dell'artista e scrittore Gabriele Picco, che vorrebbe usarla per un brand di occhiali. E non sarebbe il solo. I legali: "Se sarà l'unico a disporne, metteremo un freno all’uso commerciale improprio altrui che si sta continuando a propagare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
