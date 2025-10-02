Obiettivo Tricolore La staffetta di Zanardi ha fatto tappa a Montevarchi
Arezzo, 02 ottobre 2025 – Un fiume di bambini e ragazzi delle scuole ha fatto da cornice all’arrivo a Montevarchi di “Obiettivo Tricolore”, la grande staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi nel 2020. L’iniziativa, che unisce sport e inclusione, attraverserà dieci regioni italiane dal 21 settembre al 10 ottobre, coinvolgendo 70 atleti paralimpici in 23 tappe per un totale di 1.800 chilometri, percorsi con handbike, biciclette e carrozzine olimpiche. Questa mattina la tredicesima tappa ha fatto il suo ingresso allo stadio Brilli Peri di Montevarchi attorno alle 11.30 con il atleta paralimpico Andrea Miniati, affiancato da Daniele Bennati, ex campione di ciclismo e già commissario tecnico della Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
