OBI apre a Milano il suo primo showroom a livello globale
Milano, 2 ott. (askanews) - OBI, azienda che opera nel settore del Fai-da-te e del giardinaggio ha aperto a Milano il suo primo showroom a livello globale, pensato per offrire una consulenza personalizzata ai clienti, con professionisti del design e dell'architettura. "Il primo in Italia - ha detto ad askanews Gabriele Gennai, amministratore delegato di OBI Italia - ma il primo in Europa per il gruppo. Milano era una scelta dovuta, è la città del design, della moda e OBI non poteva non essere presente in una città come Milano con una nuova superficie in centro nella quale connettere i bisogni dei nostri clienti con la nostra proposizione di prodotto, offerta e servizio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: apre - milano
Borsa: Milano apre in rialzo (+0,32%)
Borsa: Milano apre in rialzo (+0,32%)
Salomon apre un nuovo store a Milano in Piazza Gae Aulenti: innovazione, sport e tecnologia al centro dell’esperienza retail
Sabato 4 ottobre 2025 la Finestreria di Milano apre le sue porte a Nuances, una mostra che unisce sette artisti in un percorso di dialogo e condivisione. Italo Bressan, Roberto Casiraghi, Luisa Elia, Debora Fella, Paola Fonticoli, Nataly Maier e Rolando Tess - facebook.com Vai su Facebook
Il più piccolo punto Antico Vinaio apre a Milano. Basta file: si ordina online, si ritira dalla finestra per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X
OBI apre a Milano il suo primo showroom a livello globale - te e del giardinaggio ha aperto a Milano il suo primo showroom a livello globale, pensato per offrire una consulenza personali ... Si legge su askanews.it
OBI, Ricerca GfK: per l’80% degli italiani la manualità rafforza i legami sociali - te e del giardinaggio, OBI, con 644 punti vendita in Europa, di cui 56 in Italia in occasione dell’inaugurazione del nuovo spazio, l’azienda ha pr ... Segnala finanza.repubblica.it