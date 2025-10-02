OBI apre a Milano il suo primo showroom a livello globale

Milano, 2 ott. (askanews) - OBI, azienda che opera nel settore del Fai-da-te e del giardinaggio ha aperto a Milano il suo primo showroom a livello globale, pensato per offrire una consulenza personalizzata ai clienti, con professionisti del design e dell'architettura. "Il primo in Italia - ha detto ad askanews Gabriele Gennai, amministratore delegato di OBI Italia - ma il primo in Europa per il gruppo. Milano era una scelta dovuta, è la città del design, della moda e OBI non poteva non essere presente in una città come Milano con una nuova superficie in centro nella quale connettere i bisogni dei nostri clienti con la nostra proposizione di prodotto, offerta e servizio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

