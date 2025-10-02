NXT TNA | Shawn Michaels aveva scelto una star attuale della TNA per una cintura NXT prima che lasciasse la WWE

Shawn Michaels sarebbe stato un grande sostenitore di una star della TNA, coinvolta tra l’altro nel recente “ showdown” con NXT. Le due società hanno stretto una partnership all’inizio di quest’anno, che ha portato a diversi ritorni a sorpresa. Shawn Michaels aveva scelto Mustafa Ali per il titolo NXT. Mustafa Ali è stato licenziato dalla WWE nel settembre 2023, nonostante fosse previsto che sfidasse Dominik Mysterio per il titolo NXT North American Championship. Il suo licenziamento ha posto fine a un periodo di sette anni con la compagnia e ha annullato il suo incontro per il titolo a No Mercy, con Dom che ha invece difeso il titolo contro Trick Williams e Dragon Lee. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

