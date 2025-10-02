Nuovo trailer per l’espansione The Sims 4 All’Avventura in uscita il 2 ottobre
The Sims ha svelato un nuovo trailer di gameplay approfondito per l’espansione The Sims 4 All’Avventura, in uscita il 2 ottobre su EA app, Epic Games Store e Steam®, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One. L’espansione The Sims 4 All’Avventura dà il benvenuto ai Simmini nel mondo avventuroso di Gibbi Point, dove i Sims potranno vivere esperienze come Gite al Campo Gibbi Gibbi, Rinasci & Risplendi e Cime Amorose, oppure creare i propri ritrovi personalizzati. In questo mondo immersivo, i Sims possono sviluppare abilità di papercraft, entomologia, tuffi e tiro con l’arco, e persino intraprendere una carriera come Personale dei parchi, per avviare un entusiasmante percorso professionale all’aria aperta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: nuovo - trailer
Hoppers: il trailer del nuovo film Pixar!
TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be
Predator: Badlands | Il trailer italiano del nuovo film della saga
È uscito il trailer ufficiale di Frankenstein di Guillermo del Toro: Jacob Elordi mostra la creatura in tutta la sua inquietante bellezza. https://gametimers.it/frankenstein-di-guillermo-del-toro-stupisce-con-il-nuovo-trailer-ufficiale-jacob-elordi-svela-il-mostro/ #Fra Vai su Facebook
Zootropolis 2: il nuovo trailer del sequel Disney http://dlvr.it/TNPcGy #Zootropolis2 #Trailer #Disney #Animazione #Shakira - X Vai su X
Dying Light The Beast: il nuovo trailer è un paradossale spot turistico - Techland ha pubblicato un nuovo trailer per Dying Light: The Beast, che si distingue per il suo tono ironico e surreale. Da everyeye.it