Nuovo trailer per l’espansione The Sims 4 All’Avventura in uscita il 2 ottobre

The Sims ha svelato un nuovo trailer di gameplay approfondito per l’espansione The Sims 4 AllAvventura, in uscita il 2 ottobre su EA app, Epic Games Store e Steam®, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One. L’espansione The Sims 4 All’Avventura dà il benvenuto ai Simmini nel mondo avventuroso di Gibbi Point, dove i Sims potranno vivere esperienze come Gite al Campo Gibbi Gibbi, Rinasci & Risplendi e Cime Amorose, oppure creare i propri ritrovi personalizzati. In questo mondo immersivo, i Sims possono sviluppare abilità di papercraft, entomologia, tuffi e tiro con l’arco, e persino intraprendere una carriera come Personale dei parchi, per avviare un entusiasmante percorso professionale all’aria aperta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

