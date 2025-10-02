Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro cinque banche in corsa per il finanziamento

Pianetamilan.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emergono già 'rumors' su chi potrebbe finanziare la costruzione del nuovo stadio condiviso per Milan e Inter a San Siro. Cinque banche già in prima fila per sovvenzionare rossoneri e nerazzurri. E le banche italiane? Sembrano fuori dal giro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nuovo stadio per milan e inter a san siro cinque banche in corsa per il finanziamento

© Pianetamilan.it - Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, cinque banche in corsa per il finanziamento

In questa notizia si parla di: nuovo - stadio

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

San Siro, tre tappe per consegnare il nuovo stadio entro il 2035. Del vecchio Meazza (demolito) resterà solo il 9%

Stadio, Christian Brocchi: “Importante restare in zona San Siro, ma ci vuole un nuovo impianto”

nuovo stadio milan interNuovo stadio per Milan e Inter: 1,3 miliardi di euro per rilanciare i conti - 500 posti promette ricavi record e proprietà piena. Si legge su businesspeople.it

nuovo stadio milan interSan Siro, banche in corsa per finanziare il nuovo stadio di Inter e Milan - prestito da 1,2 miliardi: potrebbe esserci finanziamento ponte. Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Stadio Milan Inter