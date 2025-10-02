Nuovo stadio a San Siro Sala ora mette fretta a Milan e Inter | Dovete correre

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha invitato Milan e Inter ad affrettarsi sul progetto del nuovo stadio condiviso a San Siro, affidato agli studi di Lord Norman Foster e David Manica: ecco le sue parole riportate da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo stadio a San Siro, Sala ora mette fretta a Milan e Inter: “Dovete correre”

