Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei | già 20 terremoti in poche ore
Dalle ore 16.38 in corso nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all'amministrazione di Pozzuoli che al momento sono stati rilevati in via preliminare 20 terremoti con magnitudo fino ai 2.2 gradi della scala Richter.“In considerazione di quanto sopra esposto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovo - sciame
Bradisismo, in atto nuovo sciame sismico
Terremoto: a Napoli un nuovo sciame sismico legato al bradisismo e una scossa di magnitudo 4.0
Terremoto a Pozzuoli e nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, la scossa più forte avvertita anche a Napoli
Un nuovo sciame sismico è in corso nei Campi Flegrei: scossa più intensa di 2.1 https://ift.tt/vuQ9FCb - X Vai su X
Verso il progetto del nuovo Polo ospedaliero e universitario del Trentino https://www.lavocedelnordest.eu/verso-il-progetto-del-nuovo-polo-ospedaliero-e-universitario-del-trentino/ Procede la progettazione del nuovo Polo ospedaliero e universitario del Trenti - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, con almeno 6 scosse registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano ... Lo riporta fanpage.it
Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2,0. Nuovo sciame sismico in corso, “a Bacoli boato da paura” - Un nuovo sciame sismico è in corso in queste ore: la scossa più significativa, di magnitudo 2,0, è stata avvertita dalla popolazione dei Campi ... Da napoli.repubblica.it