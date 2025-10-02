Nuovo San Siro interesse internazionale per il finanziamento | ecco i nomi delle prime indiscrezioni
Nuovo San Siro, dopo l’approvazione della delibera per la vendita dello stadio il progetto prende il via. Le banche internazionali si fanno avanti. Con l’ approvazione della delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan, il progetto per la costruzione del nuovo stadio è entrato nella fase operativa. Come riportato da Il Sole 24 Ore, numerosi istituti di credito, soprattutto esteri, hanno già espresso interesse nel fornire il prestito necessario a finanziare gran parte delle spese per il nuovo impianto. Secondo le prime indiscrezioni, Goldman Sachs, J.P. Morgan e BofA Merrill Lynch, tutte grandi banche statunitensi con una consolidata presenza nel panorama finanziario europeo e nel calcio, sono in prima linea per mettere a disposizione le linee di credito, che saranno probabilmente organizzate in un pool di finanziatori. 🔗 Leggi su Internews24.com
