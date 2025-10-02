Nuovo San Siro Inter e Milan pronti a ricavi record! Ecco a quanto ammonta la cifra

Nuovo San Siro, Inter e Milan pronti a ricavi record! I due club milanesi puntano a un impianto da 70.000 posti per aumentare i ricavi. Con il via libera della macchina amministrativa, Inter e Milan sono ora pronti a procedere con la realizzazione del nuovo stadio, una mossa che mira ad aumentare i ricavi, un aspetto fondamentale per la crescita e la competitività delle due squadre. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, ogni club potrebbe arrivare a incassare fino a 160 milioni di euro all’anno dal nuovo impianto, un progetto che prevede una capacità di circa 70.000-72.000 posti. Tra le principali fonti di ricavo, oltre agli abbonamenti e alla vendita dei biglietti, ci saranno i corporate skybox, le sponsorizzazioni, i ristoranti, i parcheggi, ma anche il museo e gli store dedicati ai due club, che contribuiranno significativamente a rafforzare l’aspetto economico dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

