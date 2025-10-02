Nuovo Piccolo Bar del Corso Non dimentichiamo Fabio
"Abbiamo aperto un nuovo Piccolo Bar del Corso, nel massimo rispetto della storia del locale e dell’amato Fabio". C’è un nuovo bar in corso Cairoli: ad animarsi e riaprire le porte è,infatti, lo storico locale prima di Fabio Andreozzi, con il nome di CaffettOne. All’ingresso si legge adesso "Piccolo Bar del Corso", il terzo dopo i due già esistenti in centro città (uno nello stesso corso Cairoli, l’altro in corso Cavour). A quasi otto mesi dalla chiusura e dal dolore per il lutto dello stimato Andreozzi, il locale si riempie nuovamente del profumo di caffè e cornetti appena sfornati, pronto ad accogliere i passanti della via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovo - piccolo
Piccolo gruppo educativo . Il nuovo servizio in via Marzabotto
Nuovo supermercato a Nervi, Confesercenti: "Colpo di grazia per il piccolo commercio"
Avengers Doomsday, James Marsden è di nuovo Cyclops: "Un piccolo ritorno a casa, me lo chiedevano da vent'anni"
Lena Custom Design. . qualche piccolo spoiler dal nuovo show-room di Firenze ci stiamo curando di ogni dettaglio e non vediamo l’ora di mostrarvi di più project design @cb_architetti - facebook.com Vai su Facebook
Un nuovo delizioso piccolo manuale, questa volta dedicato ai cultori della moda e delle stoffe: una ricca carrellata storica di trame e intrecci, orlati e tessuti, per capire la Storia attraverso gli abiti. @ilSaggiatoreEd - X Vai su X
"Nuovo Piccolo Bar del Corso. Non dimentichiamo Fabio" - "Abbiamo aperto un nuovo Piccolo Bar del Corso, nel massimo rispetto della storia del locale e dell’amato Fabio". Come scrive msn.com
Nuovo corso del bar San Carlo: domani alle 17 il taglio del nastro - Dopo il via all’attività di inizio mese, e le prime settimane di lavoro consacrate dalla grande fiducia dei clienti, ... Riporta msn.com