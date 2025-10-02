"Abbiamo aperto un nuovo Piccolo Bar del Corso, nel massimo rispetto della storia del locale e dell’amato Fabio". C’è un nuovo bar in corso Cairoli: ad animarsi e riaprire le porte è,infatti, lo storico locale prima di Fabio Andreozzi, con il nome di CaffettOne. All’ingresso si legge adesso "Piccolo Bar del Corso", il terzo dopo i due già esistenti in centro città (uno nello stesso corso Cairoli, l’altro in corso Cavour). A quasi otto mesi dalla chiusura e dal dolore per il lutto dello stimato Andreozzi, il locale si riempie nuovamente del profumo di caffè e cornetti appena sfornati, pronto ad accogliere i passanti della via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo Piccolo Bar del Corso. Non dimentichiamo Fabio"