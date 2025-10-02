Nuovo piano di gestione del Castello Carlo V | polo culturale ma anche fucina creativa

LECCE – Il progetto di gestione del Castello Carlo V nato dall’accordo tra la Direzione regionale Musei nazionali Puglia e l’associazione temporanea di imprese “Open Castle” sarà presentato sabato mattina, alle 11, nel corso di una conferenza stampa.Lo scopo è quello di rimettere l’antico maniero. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

