Una nuova tappa nel viaggio sensoriale di Maison Tahité, alla scoperta delle più golose e seducenti note olfattive. La protagonista, stavolta, sarà la Fava Tonka. Giunta in Europa alla fine del Settecento, diventa ben presto un ingrediente irrinunciabile nel mondo della profumeria. Le sue note sono un abbraccio caldo e profondo. Ricche, avvolgenti, capaci di evocare la dolcezza della vaniglia, il calore del caramello, la morbida rotondità delle mandorle. A tratti erbacea, come il profumo del fieno appena tagliato sotto il sole. Sebbene il suo utilizzo sia ormai diffuso, la Fava Tonka non cessa di incantare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovo lancio per Maison Tahité: arriva la nuova linea alla Fava Tonka