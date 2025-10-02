Nuovo impegno per Valentino Rossi | correrà la 8h Indianapolis
Si aggiunge un impegno alla stagione 2025 di Valentino Rossi. I l ‘Dottore’ è infatti atteso in pista con una BMW M4 GT3 EVO schierata dal Team WRT nella 8h di Indianapolis, epilogo dell’ Intercontinental GT Challenge che si correrà sabato 18 ottobre. La leggenda del Motomondiale torna nell’iconico impianto che sorge nello Stato dell’Indiana dopo aver corso in passato con le due ruote. Per l’occasione è atteso in classe PRO con una GT3 in compagnia del sudafricano Kelvin van der Linde e del belga Charles Weerts Rossi, in azione anche a novembre nella 8h che concluderà il FIA World Endurance Championship, disputerà per la terza volta nel 2025 una competizione valida per la serie globale di SRO. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: nuovo - impegno
RAI1: PER ANTONELLA CLERICI ARRIVA UN NUOVO IMPEGNO IN PRIME TIME?
RAI1: PER ANTONELLA CLERICI ARRIVA UN NUOVO IMPEGNO IN PRIME TIME?
Liste d'attesa in Umbria, nuovo accordo con sette punti chiave tra la Regione e i sindacati dei medici. "Massimo impegno"
NUOVO IMPEGNO PER I RAGAZZI DELLA SERIE B, che sabato 4 ottobre alle 20.30 saranno impegnati a Vercelli per sfidare i 'cugini' oltre Sesia per un match valido come seconda giornata della Coppa Italia di categoria. Impegno difficilissimo, ma la squadra - facebook.com Vai su Facebook
“Chiedimi chi erano i Beatles” di @pbersani non è un “album di famiglia”, ma un modo per ragionare sul presente e dipanare futuri possibili. Prova a dialogare con una nuova generazione per un nuovo impegno in politica. #pnlegge2025 - X Vai su X
Nuovo impegno per Valentino Rossi: correrà la 8h Indianapolis - Il 'Dottore' è infatti atteso in pista con una BMW M4 GT3 EVO schierata dal Team WRT nella ... Secondo oasport.it
Valentino Rossi mette a posto Marc Marquez senza nemmeno nominarlo dopo il suo trionfo in MotoGP - Valentino Rossi risponde a una semplice domanda sui suoi rivali storici in MotoGP. Da fanpage.it