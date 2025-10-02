Nuovo impegno per Valentino Rossi | correrà la 8h Indianapolis

Si aggiunge un impegno alla stagione 2025 di Valentino Rossi. I l ‘Dottore’ è infatti atteso in pista con una BMW M4 GT3 EVO schierata dal Team WRT nella 8h di Indianapolis, epilogo dell’ Intercontinental GT Challenge che si correrà sabato 18 ottobre. La leggenda del Motomondiale torna nell’iconico impianto che sorge nello Stato dell’Indiana dopo aver corso in passato con le due ruote. Per l’occasione è atteso in classe PRO con una GT3 in compagnia del sudafricano Kelvin van der Linde e del belga Charles Weerts Rossi, in azione anche a novembre nella 8h che concluderà il FIA World Endurance Championship, disputerà per la terza volta nel 2025 una competizione valida per la serie globale di SRO. 🔗 Leggi su Oasport.it

