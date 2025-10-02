Nuovo giorno festivo in Italia è ufficiale Un altro rosso sul calendario | la data decisa
È arrivato il via libera definitivo al ripristino di una festa nazionale. La Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato in sede deliberante il disegno di legge già votato dalla Camera, trasformandolo così in legge dello Stato. A sottolineare il valore simbolico di questa scelta è stato il presidente della Commissione, Alberto Balboni, che ha evidenziato l’importanza di arrivare all’approvazione proprio alla vigilia del 4 ottobre. Tuttavia, la ricorrenza sarà applicata per la prima volta soltanto nel 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La giornata del 4 ottobre, dedicata a San Francesco d’Assisi, è già oggi riconosciuta come solennità civile, ma la sua disciplina è stata più volte modificata nel corso dei decenni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dal 2026 il 4 ottobre tornerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - Un particolare con il santo dell'affresco Madonna in trono col bambino, angeli e san Francesco di Cimabue, nella basilica di Assisi a lui intitolata, in una foto del 2024 (ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI) L ... Come scrive ilpost.it
