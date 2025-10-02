– Il Senato ha dato il via libera definitivo al ripristino di una festa nazionale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in via deliberante, il disegno di legge che era già stato votato dalla Camera, rendendo il provvedimento legge dello Stato. Il presidente della Commissione, Alberto Balboni, ha sottolineato il valore simbolico di questa decisione, evidenziando l’importanza dell’approvazione alla vigilia del 4 ottobre. Tuttavia, la ricorrenza sarà celebrata come giorno festivo a partire dal 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Nuovo giorno festivo in Italia, è ufficiale: la data decisa