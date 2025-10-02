Nuovo giorno festivo in Italia è ufficiale | la data decisa
– Il Senato ha dato il via libera definitivo al ripristino di una festa nazionale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in via deliberante, il disegno di legge che era già stato votato dalla Camera, rendendo il provvedimento legge dello Stato. Il presidente della Commissione, Alberto Balboni, ha sottolineato il valore simbolico di questa decisione, evidenziando l’importanza dell’approvazione alla vigilia del 4 ottobre. Tuttavia, la ricorrenza sarà celebrata come giorno festivo a partire dal 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: nuovo - giorno
Lo sapevate che il nuovo singolo Eros Ramazzotti “Il mio giorno preferito” ha conquistato subito il #1 EarOne Airplay?
Il nuovo Brescia (che farà sparire la FeralpiSalò) nascerà lo stesso giorno del vecchio club biancazzurro
Nuovo Modena, giorno 1. La stagione inizia a tavola
Nuovo giorno, nuovo CV… e con Francesco c'è sempre da divertirsi #GrandeFratello - X Vai su X
Buongiorno mondo! ? Un nuovo giorno, una nuova carica (dopo un buon caffè, ovviamente! ) e tante nuove idee per le mie ricette! C'è qualcosa di magico nel risveglio, soprattutto quando la luce del mattino entra dalla finestra. Pronta per affrontare la giorn - facebook.com Vai su Facebook
Dal 2026 il 4 ottobre tornerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - Un particolare con il santo dell'affresco Madonna in trono col bambino, angeli e san Francesco di Cimabue, nella basilica di Assisi a lui intitolata, in una foto del 2024 (ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI) L ... ilpost.it scrive
Il giorno di San Francesco torna festivo in Italia? Il provvedimento sotto esame in Parlamento - In occasione dell’ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, due proposte per istituire una giornata festiva. Da meteo.it