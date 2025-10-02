Nuovo giorno festivo in Italia è ufficiale | la data decisa

Tvzap.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Il Senato ha dato il via libera definitivo al ripristino di una festa nazionale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in via deliberante, il disegno di legge che era già stato votato dalla Camera, rendendo il provvedimento legge dello Stato. Il presidente della Commissione, Alberto Balboni, ha sottolineato il valore simbolico di questa decisione, evidenziando l’importanza dell’approvazione alla vigilia del 4 ottobre. Tuttavia, la ricorrenza sarà celebrata come giorno festivo a partire dal 2026, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

nuovo giorno festivo in italia 232 ufficiale la data decisa

© Tvzap.it - Nuovo giorno festivo in Italia, è ufficiale: la data decisa

In questa notizia si parla di: nuovo - giorno

Lo sapevate che il nuovo singolo Eros Ramazzotti “Il mio giorno preferito” ha conquistato subito il #1 EarOne Airplay?

Il nuovo Brescia (che farà sparire la FeralpiSalò) nascerà lo stesso giorno del vecchio club biancazzurro

Nuovo Modena, giorno 1. La stagione inizia a tavola

nuovo giorno festivo italiaDal 2026 il 4 ottobre tornerà festa nazionale in Italia, come giorno di San Francesco - Un particolare con il santo dell'affresco Madonna in trono col bambino, angeli e san Francesco di Cimabue, nella basilica di Assisi a lui intitolata, in una foto del 2024 (ANSA/GIANLUIGI BASILIETTI) L ... ilpost.it scrive

nuovo giorno festivo italiaIl giorno di San Francesco torna festivo in Italia? Il provvedimento sotto esame in Parlamento - In occasione dell’ottocentesimo anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, due proposte per istituire una giornata festiva. Da meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Giorno Festivo Italia