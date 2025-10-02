Nuovo DS Juve verrà inserita un’altra figura nell’organigramma dei bianconeri | il club sta facendo un ragionamento concreto su… Tutto quello che c’è da sapere

Nuovo DS Juve, verrà inserita una nuova figura nell’organigramma: tutti gli aggiornamenti sulla società bianconera. La rivoluzione dirigenziale della Juventus non è ancora finita. Nonostante gli importanti innesti degli scorsi mesi, con gli arrivi di Damien Comolli come Direttore Generale e di François Modesto come Direttore Tecnico, il club bianconero è ancora alla ricerca di un’ultima, fondamentale figura per completare il suo organigramma: un Direttore Sportivo. A svelarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha spiegato come la società, pur avendo già inserito figure di spessore al fianco di Giorgio Chiellini, stia continuando a “sondare il mercato dei direttori sportivi”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

