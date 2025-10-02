Nuovo Distretto del Commercio | 4 Comuni contro la crisi dei negozi

Ilgiorno.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un questionario per Comuni e imprese e l’avvio dell’iter, contro la crisi delle vetrine quattro Comuni a braccetto, nuovo Distretto del commercio in vista, ne faranno parte Cassina de’ Pecchi (capofila), Vignate, Rodano e Settala. Un progetto cui da tempo si lavora, e che in queste settimane ha imboccato a fase conclusiva di concretizzazione. Ai cittadini, nei giorni scorsi, la comunicazione ufficiale delle quattro amministrazioni comunali. "I Comuni di Cassina de’ Pecchi, Vignate, Rodano e Settala, in collaborazione con Confcommercio Milano, hanno avviato l’iter per costituire il Distretto del commercio, un valido strumento per il rilancio del commercio di prossimità e dell’ economia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

nuovo distretto del commercio 4 comuni contro la crisi dei negozi

© Ilgiorno.it - Nuovo Distretto del Commercio: 4 Comuni contro la crisi dei negozi

In questa notizia si parla di: nuovo - distretto

Rotary, Giorgio Odello nuovo governatore del Distretto 2071 Toscana

“Stazioni di posta”: il Distretto socio-sanitario di Riccione dà il via al nuovo presidio sociale

Distretto Ceramiche, Mattioli nuovo responsabile FI

nuovo distretto commercio 4Nuovo Distretto del Commercio: 4 Comuni contro la crisi dei negozi - Un questionario per Comuni e imprese e l’avvio dell’iter, contro la crisi delle vetrine quattro Comuni a braccetto, ... Riporta ilgiorno.it

Piani per 4 milioni nel Distretto del commercio - Il Comune di Cassolnovo ha approvato la costituzione del Distretto diffuso del commercio “Pianura connessa”, di cui fanno parte anche Cilavegna (capofila), Gravellona, Parona e l’Associazione ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Distretto Commercio 4