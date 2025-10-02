Nuovo Distretto del Commercio | 4 Comuni contro la crisi dei negozi
Un questionario per Comuni e imprese e l’avvio dell’iter, contro la crisi delle vetrine quattro Comuni a braccetto, nuovo Distretto del commercio in vista, ne faranno parte Cassina de’ Pecchi (capofila), Vignate, Rodano e Settala. Un progetto cui da tempo si lavora, e che in queste settimane ha imboccato a fase conclusiva di concretizzazione. Ai cittadini, nei giorni scorsi, la comunicazione ufficiale delle quattro amministrazioni comunali. "I Comuni di Cassina de’ Pecchi, Vignate, Rodano e Settala, in collaborazione con Confcommercio Milano, hanno avviato l’iter per costituire il Distretto del commercio, un valido strumento per il rilancio del commercio di prossimità e dell’ economia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Piani per 4 milioni nel Distretto del commercio - Il Comune di Cassolnovo ha approvato la costituzione del Distretto diffuso del commercio “Pianura connessa”, di cui fanno parte anche Cilavegna (capofila), Gravellona, Parona e l’Associazione ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it