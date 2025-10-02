Nuovo dirigente per la Squadra mobile | a Bari si insedia Nicola Lelario

Baritoday.it | 2 ott 2025

La Squadra mobile della Questura di Bari ha un nuovo dirigente. Si è insediato ufficialmente ieri Nicola Lelario, arrivato nel capoluogo pugliese per assumere l'incarico lasciato da Filippo Portoghese, nominato vicario del Questore a Lecce.Originario di Barletta, 46 anni, Lelario ha ricoperto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

