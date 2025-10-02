Nuovo accordo pluriennale tra Sky Sport e l’NBA
Sky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l’NBA in Italia: è stato raggiunto un accordo pluriennale che, a partire da ottobre, porterà il grande basket americano su Sky e in streaming su NOW. Il campionato professionistico statunitense completa una ricca offerta che rende la Casa dello Sport di Sky ancora più la Casa del Basket, con . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
In questa notizia si parla di: nuovo - accordo
Fumata bianca Milan, accordo finalmente trovato: cifre e dettagli del nuovo acquisto
Wesley, nuovo indizio social: “Un’altra benedizione”. L’accordo con la Roma si avvicina
Vertenza Beko, accordo per 14 uscite. “Nuovo investitore, nessuna novità”
In queste ore la Provincia di Verona sta inviando la nuova convenzione ai singoli Comuni che utilizzano le palestre degli istituti scolastici superiori. Ecco come prevede il nuovo accordo. - facebook.com Vai su Facebook
Approvato il nuovo accordo nazionale per il coordinamento del trasporto di organi, tessuti e cellule. Per scoprire tutte le novità del nuovo testo unico leggi il nostro comunicato https://trapianti.salute.gov.it/it/cnt-primopiano/approvato-il-nuovo-accordo-nazional - X Vai su X
Sky Sport-Nba: ecco l'offerta in arrivo - Sky Sport sarebbe vicina a chiudere l'accordo per un pacchetto di gare Nba di ESPN. Lo riporta corrieredellosport.it
Basket, l'Olimpia Milano aggiunge Leonardo Totè al roster - La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo pluriennale con Leonardo Totè, centro classe 1997 che si aggiunge così al roster di Ettore Messina. Come scrive sport.sky.it