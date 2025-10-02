Nuovo accordo pluriennale tra Sky Sport e l’NBA

Sky acquisisce nuovi diritti per trasmettere l’NBA in Italia: è stato raggiunto un accordo pluriennale che, a partire da ottobre, porterà il grande basket americano su Sky e in streaming su NOW. Il campionato professionistico statunitense completa una ricca offerta che rende la Casa dello Sport di Sky ancora più la Casa del Basket, con . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

