Nuovi bando per le terme di Acireale la Cisal plaude a Schifani

La Cisal Catania plaude alla volontà del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, di non arrendersi di fronte all’esito negativo della gara per la riqualificazione e la gestione delle Terme di Acireale e Sciacca, e di voler predisporre nuovi bandi più attrattivi per gli operatori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

